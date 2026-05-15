Derby Roma-Lazio domenica alle 12 | cambia Pisa-Napoli

Domenica alle 12 si terrà il derby tra Roma e Lazio, una sfida che attira sempre l’attenzione dei tifosi. La partita tra le due squadre capitoline è stata spostata dall’orario originario, che prevedeva un orario diverso. Contestualmente, si è deciso di modificare anche l’orario di Pisa-Napoli, che non si disputerà più come previsto in precedenza. La variazione degli orari riguarda entrambe le gare e sono state comunicate ufficialmente dalle rispettive leghe.

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Il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12. Nella stessa fascia oraria andranno in campo anche Pisa-Napoli e le altre partite delle squadre coinvolte nella corsa alla prossima Champions League. La decisione è arrivata dopo giorni di valutazioni sul calendario e sull’ordine pubblico. Secondo quanto riportato da Repubblica, sulla scelta avrebbe inciso anche la posizione degli ultrà della Roma, che avevano lasciato intendere la possibilità di disertare lo stadio in caso di derby programmato di lunedì. Un elemento che ha aumentato la tensione attorno alla gestione dell’evento. Le autorità hanno così preferito evitare una collocazione considerata più delicata, anche per non alimentare ulteriori criticità sul fronte della sicurezza. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Derby Roma-Lazio domenica alle 12: cambia Pisa-Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ROMA-LAZIO alle 12:30 Ora parliamo NOI Sullo stesso argomento Leggi anche: Derby anticipato alle 12 di domenica? Possibile anche Pisa-Napoli nello stesso orario! Il Derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12AGI - Il derby Roma-Lazio si giocherà alle ore 12 di domenica prossima, 17 maggio. Derby Roma-Lazio: accordo per il fischio d’inizio domenica 17 maggio alle ore 12:00 A seguito dell’invito del TAR a trovare un’intesa tra le parti, il Prefetto e il Questore di Roma hanno accolto la proposta della Lega Calcio Serie A di disputare il derby Roma - x.com La Lega Serie A e la Prefettura di Roma hanno raggiunto un accordo: il derby Roma-Lazio, Genoa-Milan e tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella corsa alla Champions League si giocheranno domenica alle 12:00. reddit Decisione derby Roma-Lazio: si gioca domenica 17 maggio alle 12, ribaltato il rinvio della PrefetturaDecisione finale derby Roma-Lazio: si gioca domenica 17 maggio alle 12, ribaltato il rinvio a lunedì. Classifica, formazioni, dove vederla in TV. lifestyleblog.it Derby Roma-Lazio, si gioca domenica alle 12: accordo Lega-Prefettura dopo la non decisione del TarA soli tre giorni dall’inizio della penultima giornata di Serie A, metà delle squadre ha finalmente saputo quando si disputeranno le loro partite. Alla fine, ha vinto la Lega calcio: il derby di Roma ... ilfattoquotidiano.it