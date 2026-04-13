Esplosione in casa per probabile fuga di gas | la precisazione di Italgas

Un’esplosione si è verificata in una abitazione di via Ciriaco Bocchini a San, probabilmente a causa di una fuga di gas. La società di distribuzione del gas ha diffuso una nota in cui conferma di essere al lavoro per chiarire le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e forze dell’ordine, che stanno verificando quanto avvenuto. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sui danni causati.

“Con riferimento all’esplosione avvenuta in via Ciriaco Bocchini a San Giorgio del Sannio (BN), un portavoce Italgas informa che il misuratore dell’abitazione risulta esterno alla stessa e disattivato e che la rete di distribuzione gestita dalla Società non è stata coinvolta dall’evento. Di conseguenza, la causa dell’accaduto è da attribuire ad altra fonte”. Così in una nota la società Italgas in merito ad una esplosione per probabile fuga di gas avvenuta stamani in una abitazione a San Giorgio del Sannio. VIDEO Vinitaly 2026, Mastella: “Al sud manca un evento così, l’America’s. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Esplosione in casa per probabile fuga di gas: la precisazione di Italgas Leggi anche: Esplosione in casa per fuga di gas: paura nel Sannio Esplosione in casa per una fuga di gas: grave un 55enne, è ricoverato al CardarelliL'esplosione si è verificata nel primo pomeriggio di oggi in un'abitazione di Forino, in provincia di Avellino: il 55enne è stato trasferito in...