Delitto di Garlasco Alberto Stasi verso la revisione? La telefonata al 118 le tracce delle scarpe e la decisiva impronta 33
In un procedimento giudiziario legato al delitto avvenuto a Garlasco, si discute della possibilità di revisione del processo contro un uomo condannato. Sono emerse nuove evidenze, tra cui una telefonata al 118, tracce di scarpe e un’impronta di scarpa di particolare rilievo. Questi elementi sono stati presentati come decisivi per valutare se ci siano motivi validi per riesaminare la condanna passata in giudicato. La vicenda prosegue nell’attesa di sviluppi ufficiali.
Garlasco (Pavia) – “I nuovi elementi di prova che confutano gli indizi a carico del condannato”. Un lungo capitolo della nuova indagine della Procura di Pavia sull’ omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, nello ‘scardinare’ la sentenza definitiva di condanna a 16 anni per Alberto Stasi, analizza aspetti che non sembrano coinvolgere l’indagato Andrea Sempio. https:www.ilgiorno.itpaviacronacaindagine-su-sempio-sgretola-responsabilita-stasi-demolisce-la-sua-condanna-ldsbxrn5 Alla “ falsità del racconto di Stasi scopritore” i pm dedicano quattro delle cento pagine della relazione conclusiva, approfondendo “l’ultimo pilastro della sentenza di condanna” di Stasi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Delitto Garlasco, ultime notizie: Andrea Sempio, le gemelle Cappa in Procura - CONFIDENTIAL
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Garlasco, la Procura di Pavia valuta la revisione del processo contro Stasi: dall'impronta al dna, le proveAlberto Stasi è in carcere dal 2015, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi, assassinata in casa il 13 agosto 2007.
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La raccolta completa delle sentenze sul delitto di Garlasco (2009–2015) reddit
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