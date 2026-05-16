Delitto di Garlasco Alberto Stasi verso la revisione? La telefonata al 118 le tracce delle scarpe e la decisiva impronta 33

In un procedimento giudiziario legato al delitto avvenuto a Garlasco, si discute della possibilità di revisione del processo contro un uomo condannato. Sono emerse nuove evidenze, tra cui una telefonata al 118, tracce di scarpe e un’impronta di scarpa di particolare rilievo. Questi elementi sono stati presentati come decisivi per valutare se ci siano motivi validi per riesaminare la condanna passata in giudicato. La vicenda prosegue nell’attesa di sviluppi ufficiali.

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