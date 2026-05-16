Delitto Corvetto | 14 anni uccise il cognato in strada
Un uomo di 44 anni è stato condannato a 14 anni di carcere per aver ucciso il cognato in strada. L’episodio è avvenuto in un quartiere della città, dove i vicini hanno assistito a una lite che si è poi conclusa con l’omicidio. I bambini che giocavano nelle vicinanze sono riusciti a individuare l’aggressore, fornendo dettagli utili alle forze dell’ordine. La vittima era uscita di casa dopo un'accesa discussione con il cognato, che ha portato alla tragedia.
? Punti chiave Come hanno fatto i bambini a scovare l'aggressore nei vicoli?. Cosa ha spinto il cognato a scendere in strada dopo la lite?. Chi dovrà prendersi cura dei tre figli rimasti orfani?. Perché l'imputato si è rintracciato proprio su un pianerottolo vicino?.? In Breve GUP Rossana Mongiardo infligge 14 anni di reclusione a Bryan Jose Vera Siguenza.. Aggressione avvenuta il 17 agosto tra via Dei Panigarola e piazza limitrofa.. Bambini testimoni oculari hanno indicato ai carabinieri la fuga dell'aggressore.. Vittima Jefferson Garcia Jimenez era padre di tre figli rimasti orfani.. La GUP Rossana Mongiardo ha condannato a 14 anni di reclusione Bryan Josè Vera Siguenza per l’omicidio di Jefferson Gabriel Garcia Jimenez avvenuto lo scorso 17 agosto nel quartiere Corvetto di Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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