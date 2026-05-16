Delitto Corvetto | 14 anni uccise il cognato in strada

Un uomo di 44 anni è stato condannato a 14 anni di carcere per aver ucciso il cognato in strada. L’episodio è avvenuto in un quartiere della città, dove i vicini hanno assistito a una lite che si è poi conclusa con l’omicidio. I bambini che giocavano nelle vicinanze sono riusciti a individuare l’aggressore, fornendo dettagli utili alle forze dell’ordine. La vittima era uscita di casa dopo un'accesa discussione con il cognato, che ha portato alla tragedia.

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