A Milano è stata pronunciata oggi la prima sentenza relativa al caso di un uomo che il 17 agosto scorso ha ucciso il cognato nel quartiere Corvetto, sotto gli occhi della nipote. L’evento si è verificato in strada e ha coinvolto direttamente la famiglia della vittima e dell’assalitore. La corte ha condannato l’imputato a 14 anni di reclusione. La sentenza conclude un procedimento iniziato con un’udienza di fronte ai giudici, che hanno valutato le prove presentate durante il processo.

Milano, 15 maggio 2026 – È arrivata oggi a Milano la prima sentenza per l’ uomo che, lo scorso 17 agosto aveva ucciso il cognato nel quartiere Corvetto. La gup Rossana Mongiardo ha infatti condannato in abbreviato a 14 anni di reclusione Bryan Josè Vera Siguenza, il 29enne ecuadoriano imputato per l'omicidio di Jefferson Gabriel Garcia Jimenez, ex compagno della sorella. La pena inflitta è la stessa richiesta dal pm Isabella Samek Lodovici. Secondo le indagini del Nucleo radiomobile di Milano, Vera Siguenza, difeso dall'avvocata Laura Chiara Penna, aveva aggredito il cognato, sotto gli occhi di una sua nipote nonché figlia della vittima, colpendolo con quattro coltellate alla schiena dopo che la vittima aveva avuto una semplice discussione verbale con la moglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, uccise il cognato in strada sotto gli occhi della nipote: Bryan Siguenza condannato a 14 anni

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