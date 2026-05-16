Leonardo Maria Del Vecchio, tramite la sua società Lmdv Media, ha completato l’acquisto dell’80% di Editoriale Nazionale, una delle principali realtà nell’editoria locale. La transazione, conclusa con il gruppo Monrif, rappresenta un passaggio importante nel settore dei quotidiani regionali in Italia. La notizia conferma la volontà di Del Vecchio di ampliare la propria presenza nel mercato dell’informazione locale, rafforzando così la posizione della sua società nel settore editoriale.

Nuovo passaggio chiave nel panorama dell’editoria italiana. Lmdv Media, società riconducibile a Leonardo Maria Del Vecchio, ha perfezionato il closing dell’operazione per l’acquisizione dell’ 80% di Editoriale Nazionale (En) dal gruppo Monrif. L’operazione riguarda uno dei principali gruppi editoriali italiani, che controlla testate storiche come Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e il quotidiano nazionale Qn. Con il completamento dell’accordo, Del Vecchio rafforza la propria presenza nel settore dei media e dell’informazione. Le parole di Del Vecchio e Riffeser. In una nota diffusa dal gruppo, Leonardo Maria Del Vecchio ha parlato di “una nuova pagina” per il gruppo editoriale, ringraziando la famiglia Riffeser per il lavoro svolto negli anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Del Vecchio si prende i grandi quotidiani locali: chiusa l’operazione con Monrif

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