Del Vecchio jr si prende la finanza italiana

Leonardo Maria Del Vecchio ha ottenuto un prestito di 11 miliardi di euro, grazie al quale ha acquistato quote di Delfin, portando la sua partecipazione al 37,5 per cento. Con questa operazione ha rilevato le quote di due fratelli, consolidando così la sua posizione all’interno del capitale della società. La mossa rappresenta un passo importante nella gestione della sua quota di controllo.

Leonardo Maria Del Vecchio, grazie a un prestito di 11 miliardi, liquida due fratelli e sale al 37,5% di Delfin. Previsti entro giugno 1,5 miliardi di euro di dividendi dalle partecipate. E non si esclude l’«eresia» dello scorporo delle partecipazioni in una società separata. Dopo quattro anni dalla scomparsa di Leonardo Del Vecchio, la cassaforte di famiglia Delfin smette di essere un forziere intoccabile. Dentro, si intrecciano le partecipazioni nell’impero EssilorLuxottica, il 17,5% di Mps, il 10,01% di Generali e il 2,7% di Unicredit. Un mosaico finanziario che, più che una holding, assomiglia sempre di più a una cabina di regia della finanza italiana.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Del Vecchio jr si prende la finanza italiana Notizie correlate Milano Finanza in vendita: Del Vecchio, Belpietro e Pignataro siIl mondo dell’editoria italiana vive un momento di forte tensione e trasformazione, dove il quotidiano economico Milano Finanza si trova al centro di... Leggi anche: La quota di Rcs in Mediobanca la prenderà Del Vecchio jr? Le pillole del giorno Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Leonardo Del Vecchio jr ricattato con immagini rubate dalla sua abitazione, obiettivo da 10 milioni di euro: Hanno violato la mia privacy e costruito un dossier falso; Leonardo Maria Del Vecchio: Ricattato con un dossier falso; Furto banche dati, estorsione da 10 milioni a Del Vecchio jr con foto rubate e falso dossier: il piano; Le foto rubate per ricattare Leonardo Maria Del Vecchio. Perquisizioni a Milano. Del Vecchio, la cassaforte si sblocca. Ma per decidere LMDV dovrà negoziareL’assemblea di Delfin dà il via libera al passaggio del 25% da Luca e Paola Del Vecchio alla Lmdv Fin di Leonardo Maria, che sale così al ... huffingtonpost.it Del Vecchio jr denuncia l’inchiesta hacker e accusa: violata gravemente la sua vita privataDel Vecchio jr vittima di presunto dossieraggio e ricatto: cosa emerge Leonardo Maria Del Vecchio, erede del fondatore di Luxottica, denuncia un presu ... assodigitale.it La parabola di Leonardo Del Vecchio, dalle scuole serali a Wall Street. Ha lasciato ai figli una multinazionale con interessi nell’industria e nel credito. Leggi l'articolo #LeonardoDelVecchio - facebook.com facebook Delfin, l’ambizione del giovane Del Vecchio e i rischi di un effetto domino sulla finanza italiana x.com