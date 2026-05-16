Editoriale Nazionale passa a Lmdv chiusa l’operazione con Monrif
Nella giornata di oggi si è conclusa ufficialmente l’operazione di acquisizione di una quota di maggioranza dell’80% di una società editoriale attraverso l’accordo tra le parti coinvolte. L’operazione coinvolge anche la società di pubblicazioni, che ha portato alla cessione di una partecipazione significativa. Il processo di chiusura dell’accordo è stato perfezionato con successo, segnando una fase di cambiamento nella proprietà di una testata giornalistica nazionale.
Lmdv Media ha perfezionato il closing dell’operazione relativa all’acquisizione di una partecipazione di maggioranza pari all’80% di En, Editoriale Nazionale dal gruppo Monrif che controlla i quotidiani Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e la testata nazionale Qn. Con questo passaggio, Leonardo Maria Del Vecchio conferma il «proprio impegno nel settore dell’informazione e dei media, con l’obiettivo di garantire continuità a un modello autorevole, indipendente e di qualità», si legge in una nota. Il progetto che ha portato all’acquisizione di una partecipazione di maggioranza pari all’80% di Editoriale Nazionale, si fonda su... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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