Editoriale Nazionale passa a Lmdv chiusa l’operazione con Monrif

Nella giornata di oggi si è conclusa ufficialmente l’operazione di acquisizione di una quota di maggioranza dell’80% di una società editoriale attraverso l’accordo tra le parti coinvolte. L’operazione coinvolge anche la società di pubblicazioni, che ha portato alla cessione di una partecipazione significativa. Il processo di chiusura dell’accordo è stato perfezionato con successo, segnando una fase di cambiamento nella proprietà di una testata giornalistica nazionale.

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Lmdv Media ha perfezionato il closing dell’operazione relativa all’acquisizione di una partecipazione di maggioranza pari all’80% di En, Editoriale Nazionale dal gruppo Monrif che controlla i quotidiani Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e la testata nazionale Qn. Con questo passaggio, Leonardo Maria Del Vecchio conferma il «proprio impegno nel settore dell’informazione e dei media, con l’obiettivo di garantire continuità a un modello autorevole, indipendente e di qualità», si legge in una nota. Il progetto che ha portato all’acquisizione di una partecipazione di maggioranza pari all’80% di Editoriale Nazionale, si fonda su... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Editoriale Nazionale passa a Lmdv, chiusa l’operazione con Monrif ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lo Sport in tv passa per l’aula: la nuova sfida editoriale tra Sky e Luiss Business SchoolCoinvolti i master universitari in un progetto che può portare alla produzione reale su Sky. Delfin, Lmdv primo socio con il 37,5%Via libera dei soci con sei voti favorevoli su otto al riassetto di Delfin, la cassaforte della famiglia Del Vecchio. Editoriale Nazionale passa a Lmdv, chiusa l'operazione con Monrif. Leonardo Maria Del Vecchio conferma impegno nel settore dell'informazione e dei media #ANSA x.com Editoriale Nazionale passa a Lmdv, chiusa l'operazione con MonrifLmdv Media ha perfezionato il closing dell'operazione relativa all'acquisizione di una partecipazione di maggioranza pari all'80% di En, Editoriale Nazionale dal gruppo Monrif che controlla i quotidia ... lanazione.it Editoria, Del Vecchio chiude con Monrif: all'80% in Editoriale nazionale di RiffeserLeonardo Maria del Vecchio ha chiuso l'operazione per acquisire En, che controlla una rosa di quotidiani da Il Giorno a Il Resto del Carlino e Qn. 'Oggi si apre una nuova pagina' ... adnkronos.com