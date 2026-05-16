Del Piero | Seguirò Yildiz al Mondiale Kenan mi emoziona Champions? Juve e Roma hanno più brio

L’ex calciatore ha annunciato che seguirà con interesse la partecipazione di un giovane talento turco al prossimo Mondiale, sottolineando l’emozione che prova ogni volta che vede il giocatore in azione. Ha inoltre commentato la competizione europea, affermando che le squadre italiane partecipanti alla Champions League mostrano maggiore vivacità rispetto ad altre. Queste dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista, in cui ha anche parlato di alcune differenze tra le squadre di club italiane e le rivali straniere.

Corsa a Bernardo Silva (CorSport): la Juventus è in vantaggio su chiunque. Le ultimissime Nico Gonzalez verso l’addio definitivo: vicino l’accordo tra Juve e Atletico. Tutti i dettagli Bernardo Silva, è solo Juve-Barcellona: l’offerta sul piatto. Dipende tutto dalla Champions e da. Comolli Come giocherebbe la Juventus con i soli calciatori cresciuti nel settore giovanile? La TOP 11 degli ultimi 10 anni – VIDEO di Marco Baridon Chi è Isaque, il gioiello brasiliano dello Shakhtar accostato alla Juve. Tutto sul giocatore classe 2007 Juventus Next Gen, il regolamento parla chiaro: i bianconeri cambieranno girone. Ecco dove saranno nella prossima Serie C Juventus e TikTok conquistano la medaglia d’oro ai Football Business Awards con il documentario “Dream like Juventus Women” Juventus Women in Champions League: percorso e insidie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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L'intervista di Yildiz nel post partita dopo la vittoria della Juventus contro il Bodo/Glimt

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