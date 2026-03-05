Varane | Il Como mi ha sorpreso Nico Paz deve scegliere la felicità su Fabregas ho una certezza

Raphael Varane, giocatore del Como, ha dichiarato che la squadra lo ha sorpreso positivamente e ha sottolineato l’importanza per Nico Paz di scegliere la felicità nel suo percorso. Ha inoltre espresso una certezza riguardo a Fabregas, senza approfondire ulteriori dettagli. Le sue parole si concentrano sui giocatori e sulle scelte che influenzano il futuro del club.

Raphael Varane, figura di rilievo nel Como, presenta una lettura chiara sul presente e sulle prospettive del club, evidenziando ruoli, obiettivi e progetti che guidano la crescita sportiva e organizzativa. L’intervento mette in luce una gestione orientata allo sviluppo strutturale, con particolare attenzione al vivaio e alle iniziative formative destinate ai talenti locali. L’analisi di Varane descrive una trasformazione concreta: dal passato dilettantistico a una posizione di rilievo nel contesto di classifica. Dopo l’addio al calcio, ha continuato a operare nel board del club come ambassador, contribuendo al rafforzamento del settore giovanile e a progetti di lungo periodo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

