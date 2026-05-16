Del Piero e la corsa Champions | Juve e Roma hanno più brio ma nulla è scontato
L’ex capitano della squadra di calcio ha commentato la corsa alle competizioni europee prima di un fine settimana che potrebbe decidere molte classifiche. Ha osservato come le squadre di Juventus e Roma abbiano mostrato più vivacità rispetto alle avversarie, senza però considerare le posizioni già consolidate. La sua analisi si concentra sulle sfide imminenti e sulla possibilità di sorprese, sottolineando che nulla è ancora deciso e che ogni risultato potrebbe cambiare gli equilibri attuali.
Calciomercato Juve, quanti profili seguiti dai bianconeri per la prossima estate! Da Scalvini a Kayode, passando per Atubolu Dzeko a tutto campo: «L’Inter ha fatto una grande stagione. Alajbegovic alla Roma? Deve andare dove gioca» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena.sul sigaro! Olanda, che tegola per De Ligt! Intervento alla schiena e salta il Mondiale: il suo messaggio social Francia, ufficiale la lista dei convocati per il Mondiale: quattro gli “italiani” scelti da Deschamps! Ma quante esclusioni eccellenti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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