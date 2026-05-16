Del Piero e la corsa Champions | Juve e Roma hanno più brio ma nulla è scontato

Da calcionews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex capitano della squadra di calcio ha commentato la corsa alle competizioni europee prima di un fine settimana che potrebbe decidere molte classifiche. Ha osservato come le squadre di Juventus e Roma abbiano mostrato più vivacità rispetto alle avversarie, senza però considerare le posizioni già consolidate. La sua analisi si concentra sulle sfide imminenti e sulla possibilità di sorprese, sottolineando che nulla è ancora deciso e che ogni risultato potrebbe cambiare gli equilibri attuali.

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