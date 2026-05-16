L’ex capitano della squadra di calcio ha commentato la corsa alle competizioni europee prima di un fine settimana che potrebbe decidere molte classifiche. Ha osservato come le squadre di Juventus e Roma abbiano mostrato più vivacità rispetto alle avversarie, senza però considerare le posizioni già consolidate. La sua analisi si concentra sulle sfide imminenti e sulla possibilità di sorprese, sottolineando che nulla è ancora deciso e che ogni risultato potrebbe cambiare gli equilibri attuali.

Calciomercato Juve, quanti profili seguiti dai bianconeri per la prossima estate! Da Scalvini a Kayode, passando per Atubolu Dzeko a tutto campo: «L’Inter ha fatto una grande stagione. Alajbegovic alla Roma? Deve andare dove gioca» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena.sul sigaro! Olanda, che tegola per De Ligt! Intervento alla schiena e salta il Mondiale: il suo messaggio social Francia, ufficiale la lista dei convocati per il Mondiale: quattro gli “italiani” scelti da Deschamps! Ma quante esclusioni eccellenti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Del Piero e la corsa Champions: «Juve e Roma hanno più brio, ma nulla è scontato»

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Serie A : Del Piero: La Juve ha lottato, ma il futuro è cruciale

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