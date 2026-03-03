Orsi difende la Juve | C’è rammarico ma i bianconeri non hanno rubato nulla il 3-3 è giusto Corsa Champions? Penso questo

Nando Orsi ha commentato il pareggio tra Juventus e Roma, sottolineando che il risultato di 3-3 è giusto e che i bianconeri non hanno rubato nulla durante la partita. Ha espresso rammarico per alcuni episodi, ma ha affermato che la corsa alla Champions League rimane aperta e ancora possibile. Orsi ha quindi preso posizione sulla partita e sulla situazione attuale della squadra.

