A Milano è stato creato un nuovo spazio dedicato al calcio con i mattoncini LEGO. Al centro dell'attenzione ci sono le opportunità offerte ai visitatori di ricostruire scene di gioco, tra cui la possibilità di simulare un tiro di rigore utilizzando i mattoncini. Inoltre, sono disponibili kit esclusivi che consentono di assemblare una scarpa da calcio a misura di mattoncini. La struttura si propone di combinare il divertimento della costruzione con il mondo dello sport.

? Domande chiave Come si può provare un tiro di rigore con i mattoncini? Quale kit esclusivo a forma di scarpa possono assemblare i visitatori? Chi ha progettato il set dedicato al trofeo del Mondiale 2026? Perché LEGO ha scelto proprio il calcio per la sua strategia??? In Breve Installazione di 150 metri quadrati in Piazza Gae Aulenti aperta fino al 17 maggio. Attività pratiche includono tiro di rigore e kit esclusivo con scarpa da calcio LEGO. Il designer Christophe Vietti ha sviluppato il set . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Del Piero e Gama a Milano: nasce il LEGO Stadium per il calcio

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