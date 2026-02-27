Abate avvisa l’Avellino | Rispettiamo tutti ma scendiamo in campo solo per vincere

Alla vigilia del derby contro l’Avellino, il tecnico della Juve Stabia, Ignazio Abate, ha dichiarato che la squadra rispetta tutti gli avversari, ma scenderà in campo con l’obiettivo di vincere. Abate ha sottolineato che, nonostante le prestazioni siano state positive, le sconfitte non hanno portato punti e la volontà è di cambiare rotta in questa sfida cruciale.

Tempo di lettura: 2 minuti Alla vigilia del sentitissimo derby contro l’ Avellino, il tecnico della Juve Stabia, Ignazio Abate, ha analizzato il momento delicato dei suoi, reduci da prestazioni convincenti ma sfortunate che non hanno portato punti. In una conferenza stampa carica di determinazione, l’allenatore ha tracciato la rotta per la sfida del “Partenio-Lombardi”. Nonostante le sconfitte contro Monza e Modena, il morale della squadra è in ripresa. Abate sottolinea la necessità di ripartire dalla qualità espressa nelle ultime uscite, correggendo però i cali di attenzione. “ Dobbiamo tornare a subire meno gol e ritrovare quella voglia di soffrire anche dietro la linea della palla – ha spiegato il tecnico – Domani dobbiamo fare una prestazione sulla falsa riga delle ultime, ma migliorando i dettagli che portano a fare punti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Abate avvisa l’Avellino: “Rispettiamo tutti, ma scendiamo in campo solo per vincere” Leggi anche: Conferenza stampa Knutsen: «Rispettiamo la loro storia, ma vogliamo l’impresa. Campo dell’andata? Sbagliato parlarne perchè…» Leggi anche: Polisportiva Santa Maria Cilento: “Rispettiamo tutti, ma gestiamo le nostre risorse con saggezza.”