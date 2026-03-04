Napoli – Torino D’Aversa avvisa gli azzurri | Vogliamo vincere!

Venerdì sera si sfideranno Napoli e Torino in una partita importante per entrambe le squadre. Gli azzurri vogliono mantenere il ritmo dopo la recente vittoria a Verona e puntano a consolidare la posizione in classifica. L’allenatore del Napoli ha dichiarato che l’obiettivo è conquistare i tre punti, senza nascondere le ambizioni di vittoria. La partita è attesa con interesse dai tifosi e dagli addetti ai lavori.

Venerdì sera andrà in scena Napoli-Torino, con gli azzurri vogliosi di dare continuità alla vittoria di Verona per continuare a proteggere la qualificazione in Champions League. Antonio Conte sembra aver quasi recuperato le sue pedine fondamentali, come Anguissa e De Bruyne, con Lobotka invece che non recupererà. Roberto D'Aversa, allenatore dei granata, ha lanciato un messaggio sulla sfida. Roberto D'Aversa, allenatore del Torino, ha voluto lanciare un messaggio al Napoli e ad Antonio Conte sulla partita di venerdì. I due sono molto amici ma, soprattutto, sono legati da un punto di vista familiare. Il tecnico azzurro, infatti, è il padrino della figlia dell'ex Parma: "Il mio rapporto con Conte? Non c'entra ed è scorretto parlarne.