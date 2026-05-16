De Rossi sfida il Milan | muro difensivo e tridente con Colombo

Da ameve.eu 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della partita contro il Milan, l'allenatore ha deciso di schierare un modulo con un muro difensivo e un tridente con Colombo. La sostituzione di Baldanzi nel reparto offensivo sarà una delle scelte principali, mentre il ritorno di Vasquez potrebbe rafforzare la linea difensiva. La formazione ufficiale e le strategie adottate sono state annunciate dalla società, che ha diffuso le indicazioni per affrontare la sfida. La partita si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito e senza ulteriori variazioni.

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? Punti chiave Chi sostituirà Baldanzi nel tridente offensivo per affrontare il Milan?. Come influirà il ritorno di Vasquez sulla solidità del reparto difensivo?. Perché De Rossi ha preferito Colombo ad Ekuban per l'attacco?. Quale rischio corre la difesa con il nuovo modulo a tre?.? In Breve Difesa a tre con Vasquez, Ostigard e Marcandalli a protezione di Bijlow.. Centrocampo affidato a Frendrup e Malinovskyi con Ellertsson e Martin sulle fasce.. Tridente offensivo con Colombo, Ekhator e Vitinha; Baldanzi resta in panchina.. Sfida programmata per domenica 19 maggio alle ore 12 al Ferraris.. Domenica 19 maggio alle ore 12 al Ferraris, Daniele De Rossi prepara la formazione per la sfida casalinga contro il Milan con un assetto tattico che prevede novità rilevanti in difesa e in attacco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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