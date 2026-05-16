De Rossi sfida il Milan | muro difensivo e tridente con Colombo

In vista della partita contro il Milan, l'allenatore ha deciso di schierare un modulo con un muro difensivo e un tridente con Colombo. La sostituzione di Baldanzi nel reparto offensivo sarà una delle scelte principali, mentre il ritorno di Vasquez potrebbe rafforzare la linea difensiva. La formazione ufficiale e le strategie adottate sono state annunciate dalla società, che ha diffuso le indicazioni per affrontare la sfida. La partita si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito e senza ulteriori variazioni.

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