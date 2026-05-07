A 24 anni, Lorenzo Colombo ha trovato nuova chance al Genoa dopo l'esonero dell'allenatore precedente. La sua crescita inizia a mostrare segnali di riscatto, con numeri che testimoniano l'esplosione delle sue prestazioni. La sua carriera, che aveva toccato il Milan, sta vivendo un momento di svolta grazie anche alla guida di un nuovo allenatore. La sua presenza in campo si fa sempre più consistente e significativa.

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© Calcionews24.com - Colombo, che rinascita al Genoa con De Rossi! Scatta il riscatto dal Milan: i numeri della sua esplosione

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