A Marassi, nel quartiere di Genova, si sono verificati eventi legati a un match tra il Milan e una squadra locale. L'incontro ha visto l'intervento delle forze dell'ordine a causa di alcuni episodi considerati controversi e di tensioni tra i tifosi. Tra le persone coinvolte, ci sono state presenze di ex calciatori e figure note nel mondo del calcio. La partita si è conclusa con un risultato che ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori e i supporter.

In quattro mesi può cambiare tutto. Ambizioni, obiettivi, condizione fisica e pure l’umore dei tifosi. L’ultima volta che Milan e Genoa si sono affrontati, uno era secondo e lottava per lo scudetto, l’altro quartultimo e disperatamente aggrappato alla Serie A. Era inizio gennaio, ultima giornata d’andata. A San Siro finì 1-1, con Stanciu che al 99’ spedì in curva il rigore che avrebbe regalato la vittoria al Grifone. Era anche il periodo in cui Leao, incredibilmente, segnava con continuità, il Milan era imbattuto da agosto e prendeva pochi gol: praticamente archeologia calcistica. A Marassi sarà tutta un’altra storia. Il Genoa è salvo e sereno, il Milan invece deve vincere per mettere il penultimo mattoncino verso la qualificazione alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marassi, l'ex Colombo e... il "romanista" De Rossi: il Milan e la partita sporca di Genova

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