Un esperto ha commentato che mantenere la stabilità finanziaria non è sufficiente e che l’obiettivo principale dovrebbe essere la crescita economica. Ha sottolineato che, di fronte alla crescita dei debiti pubblici e alla diminuzione del prodotto interno lordo, sarebbe più utile concentrarsi sulla riqualificazione della spesa pubblica piuttosto che sui semplici scostamenti di bilancio. La sua analisi si inserisce in un quadro di discussione sulla gestione delle risorse pubbliche e sulle strategie per favorire un aumento sostenibile dell’economia nazionale.

Tra l’effetto "palla di neve" sui conti pubblici e quello "soufflè" sul Pil bisognerebbe pensare, più che allo scostamento di bilancio, a riqualificare la spesa pubblica. Ne è convinta Veronica De Romanis, economista, docente alla Luiss e autrice (ultimo libro, "L’economia della paura"). Draghi ha lanciato un appello all’Ue ad essere meno debole con gli Usa, cosa ne pensa? "Abbiamo sbagliato a pensare che eravamo noi quelli dipendenti: certo, ci sono delle dipendenze, ma ricordiamoci anche che gli europei sono i primi detentori – il 6% della parte straniera - di debito pubblico americano. La dipendenza non è da una parte sola e ci dobbiamo far valere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - De Romanis: "La stabilità non basta. L’obiettivo è crescere"

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