Un nuovo rapporto sul Documento di finanza pubblica evidenzia come la crescita economica rappresenti una delle principali criticità per i conti pubblici. La necessità di migliorare l’efficienza della spesa pubblica emerge come una priorità per affrontare le sfide finanziarie del paese. L’analisi mette in luce come la difesa di risorse senza un’effettiva strategia di sviluppo rischi di rallentare il progresso economico.

Roma, 25 aprile 2026 – Il suo ultimo libro, L’economia della paura, pubblicato da Mondadori, ha un sottotitolo che sembra calzare a pennello con la situazione italiana descritta nel Documento di finanza pubblica: “Perché conservando si arretra”. E, nell’intervista, l’economista Veronica De Romanis parte proprio dal problema della bassa crescita. "È una tendenza che esiste già da tempo ma nessuno se ne è preoccupato davvero. Nel 2023 l’Italia cresceva dello 0,9%, nel 2024 dello 0,8%, nel 2025 siamo scesi allo 0,5%. Il governo indica per il 2026 uno 0,6%, ma l’Ocse parla già di uno 0,4%. La verità è che è finita la ‘droga’ dei bonus. E aggiungerei, anche del Pnrr.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I conti pubblici. L’analisi di De Romanis “Il problema è la crescita. Bisogna spendere meglio”

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