De Gea Juve lo spagnolo è uno dei primi nomi sulla lista per il futuro della porta bianconera Le ultime

Il nome di David De Gea torna a circolare con insistenza tra i possibili obiettivi della Juventus per rinforzare la porta. Lo spagnolo è considerato uno dei principali candidati per il ruolo, e nelle ultime settimane sono state fatte alcune valutazioni da parte del club. La trattativa rimane in fase preliminare, mentre si attendono sviluppi ufficiali o eventuali approfondimenti.

di Angelo Ciarletta De Gea Juve, lo spagnolo è uno dei primi nomi sulla lista per il futuro della porta bianconera. Vediamo le ultime novità in merito. La Juve pianifica il futuro della propria porta con l’obiettivo di inserire un profilo fortemente affermato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza cerca un elemento capace di innalzare l’esperienza internazionale del gruppo e gestire le pressioni dell’ambiente.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! I vertici societari puntano a una profonda rivoluzione, mettendo nel mirino obiettivi di primissima fascia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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