Ferrari la scelta tecnica ignorata dagli altri che può far saltare il banco nel Mondiale di F1 2026

Nel fine settimana del 6-8 marzo, prenderà il via il Mondiale di Formula 1 2026, una stagione che promette sorprese e novità. Le nuove vetture e le power unit aggiornate cambieranno radicalmente il panorama, portando a una sfida ancora più intensa tra i team. Tra le strategie e le scelte tecniche, alcune decisioni potrebbero influenzare significativamente lo svolgimento del campionato.
Nel week end del 6-8 marzo il Mondiale 2026 di F1 prenderà il via. Una stagione particolare tra diverse incognite, visto il cambiamento tecnico imposto dalle regole: nuove vetture e nuova generazione di power unit. A questo proposito, la Ferrari potrebbe presentarsi ai nastri di partenza con un vantaggio. Ne parla in un articolo di The-Race Gary Anderson, ex progettista in passato di Jordan, Stewart e Jaguar. Le partenze brucianti viste nei test in Bahrain della Rossa, secondo Anderson, non sarebbero un semplice dettaglio spettacolare: raccontano molto della filosofia tecnica scelta dalla Rossa per affrontare la rivoluzione regolamentare del 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
