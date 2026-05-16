De Bruyne il futuro può attendere | testa al Mondiale e al Pisa Ma a Napoli resterebbe volentieri infortuni permettendo

Kevin De Bruyne ha recentemente dichiarato che il suo futuro non è ancora deciso e preferisce concentrarsi sui prossimi impegni con la nazionale e con la squadra toscana. L'attenzione dell’atleta è rivolta sia ai prossimi Mondiali che alla stagione in corso, senza escludere un possibile legame con il Pisa. Tuttavia, ha anche espresso un desiderio di rimanere in città se le condizioni fisiche glielo permetteranno. Attualmente, non ci sono intese ufficiali o decisioni imminenti riguardo al suo eventuale trasferimento.

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Bando ai sentimentalismi e alle solite telenovele di mercato. Il futuro di Kevin De Bruyne a Napoli non si deciderà a breve. Come riporta l’edizione odierna di Repubblica, il fuoriclasse ha messo tutto in stand-by: prima ci sarà da vivere in prima linea l’impegno al Mondiale (figura ufficialmente tra i convocati del ct Rudi Garcia), poi ci si siederà a un tavolo col club per capire cosa fare di quel contratto che lo lega agli azzurri per un altro anno. Le intenzioni del giocatore, in realtà, sono abbastanza chiare. KDB non disdegnerebbe affatto la permanenza all’ombra del Vesuvio, con la speranza di potersi finalmente godere un’annata pulita, senza i continui problemi fisici che lo hanno frenato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne, il futuro può attendere: testa al Mondiale e al Pisa. Ma a Napoli resterebbe volentieri (infortuni permettendo) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Biasin: “Allegri resterebbe volentieri al Milan, ma solo a una condizione. Ecco quale”Nella settimana che porta alla trasferta di Verona, continuano a susseguirsi le voci sul futuro di Massimiliano Allegri. Leggi anche: De Bruyne recupera: Napoli al completo per il Pisa #DeBruyne, futuro in bilico: ecco cosa filtra sulla permanenza del belga – Rep x.com De Bruyne sulla differenza tra Italia e Inghilterra: Penso che in Italia molte delle squadre giochino molto simili tra loro, dove si annullano a vicenda un po'. Dove invece in Inghilterra ci sono molte squadre che giocheranno in modo molto diverso. reddit De Bruyne, futuro dopo il Mondiale: Napoli alla finestraForzAzzurri.net - De Bruyne, futuro dopo il Mondiale: Napoli alla finestra Il futuro di Kevin De Bruyne sarà deciso dopo il Mondiale. Il centrocampista belga si prepara a ... forzazzurri.net REPUBBLICA - Napoli, De Bruyne vivrà il Mondiale in prima linea, le ultime sul futuroIl quotidiano La Repubblica si interroga sul futuro di Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, dopo i Mondiali: Vivrà il Mondiale in prima linea e poi deciderà cosa fare nella prossima stagione. napolimagazine.com