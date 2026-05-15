Kevin De Bruyne è tornato a disposizione del Napoli dopo aver saltato l’ultima partita. La squadra partenopea si presenta così con tutti i giocatori disponibili per la sfida contro il Pisa. La presenza del centrocampista belga rappresenta un’importante novità in vista dell’incontro. Gli azzurri si preparano a scendere in campo con la rosa al completo, senza assenze di rilievo. La gara si giocherà in un clima di fiducia e concentrazione.

Kevin De Bruyne torna a disposizione del Napoli. Il centrocampista belga ha saltato l’ultima gara contro il Bologna al Maradona, ma sarà regolarmente convocabile per la trasferta contro il Pisa. Il problema fisico è ormai superato. Durante la rifinitura precedente alla sfida con il Bologna, De Bruyne aveva riportato un trauma contusivo con ferita all’arcata sopraccigliare destra. Le sue condizioni, però, non destano più preoccupazione. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il recupero può considerarsi completato. Una notizia importante per Antonio Conte, che ritrova un giocatore di grande qualità in una partita dal peso enorme. Contro il Pisa, infatti, il Napoli può blindare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Bruyne recupera: Napoli al completo per il Pisa

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