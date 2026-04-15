Fabrizio Biasin ha commentato la prima stagione di Allegri, sottolineando che l'allenatore preferirebbe rimanere al Milan, ma solo se si presentasse l'opportunità giusta. Ha inoltre parlato del suo possibile coinvolgimento con la nazionale azzurra, menzionando le offerte e le trattative in corso. La discussione si concentra sulle condizioni e le scelte future dell’allenatore, senza approfondimenti sui dettagli delle negoziazioni.

Nella settimana che porta alla trasferta di Verona, continuano a susseguirsi le voci sul futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero è finito nei radar della Nazionale dopo l'esonero di Gattuso, ma stanno emergendo anche dei problemi interni con alcuni membri della dirigenza. In merito alla posizione di Allegri si è espresso anche Fabrizio Biasin. Di seguito, il commento del giornalista nel suo editoriale pubblicato per 'Tuttomercatoweb'. Sul futuro di Allegri: "E poi c'è Allegri. Si dice che sia il prediletto di Malagò per la panca azzurra. Ci può stare, sarebbe il perfetto 'gestore'. Ma è anche vero che Allegri non è tipo da addio prematuro e starebbe volentieri al Milan se solo, al Milan, gli dessero un filo di retta in più.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Biasin: “Allegri resterebbe volentieri al Milan, ma solo a una condizione. Ecco quale”

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