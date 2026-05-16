A pochi giorni dalla fine della stagione, il Napoli si trova in una fase decisiva per la qualificazione alla Champions League, in attesa di ottenere tre punti nelle ultime giornate. Nel frattempo, il centrocampista De Bruyne ha comunicato la sua decisione sul futuro, lasciando intendere quale sarà la sua prossima squadra. La scelta dell’atleta ha attirato l’attenzione degli appassionati, mentre il club lavora per completare l’obiettivo di arrivare in zona europea.

Siamo ormai arrivati verso il termine della stagione, e il Napoli ha bisogno degli ultimi 3 punti per conquistare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Alla fine della stagione in corso, poi, ci saranno da risolvere varie situazione partendo proprio da Conte. Intanto, Kevin De Bruyne ha preso la sua decisione: vuole restare a Napoli! Napoli, De Bruyne resta: la situazione. La stagione di Kevin De Bruyne al Napoli non è andata come s’immaginavano i tifosi azzurri in estate. Il campione belga è stato purtroppo fermo ai box per quasi l’intera annata, e non ha potuto mettere in mostra le sue qualità anche nel nostro campionato come fatto durante l’arco della sua meravigliosa carriera. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Bruyne ha scelto il suo futuro: cosa succederà con il Napoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Mercato Napoli: rivelazione sul futuro di Hojlund, De Bruyne e Rrahmani. Cosa succederà nei prossimi mesi

Leggi anche: Napoli, decisione irremovibile di De Bruyne: il belga ha sciolto ogni dubbio sul suo futuro

De Bruyne a #Capri, gita relax per il campione belga con moglie e figli Dopo la partita contro la Cremonese, Kevin De Bruyne ha scelto l’isola azzurra per concedersi un meritato fine settimana di relax. Il campione del Napoli è sbarcato oggi a Capri in comp x.com

Bruno Fernandes Esclusivo - Vorrei che Declan Rice firmasse per il Man Utd | Giocare sotto Michael Carrick reddit

De Bruyne non gioca contro il Bologna per infortunio: ecco perché.Di seguito le ultime novità riguardo il Napoli, con un cambiamento significativo in vista della partita contro il Bologna. Antonio Conte ha deciso di apportare modifiche alla formazione, e l’assenza d ... napolipiu.com

Fabbroni: Lukaku, biennio da 7: si è pentito. De Bruyne resta a Napoli o si fermaIl biennio di Romelu Lukaku? Per il giornalista: A Lukaku va dato un sette, perché ha consentito di vincere lo Scudetto con gol e assist. Poi tutto quello che ne consegue può essere non condivisibile ... areanapoli.it