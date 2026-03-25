FIA World Endurance Championship 2026 | ecco tutto quello che offre tra concerti piloti e fan zone

Manca meno di un mese al ritorno del FIA World Endurance Championship 2026 a Imola. L’evento prevede diverse iniziative, tra cui concerti, aree dedicate ai piloti e zone per i fan. L’organizzazione ha annunciato che la manifestazione si svolgerà presso il circuito di Imola, con un calendario ricco di attività e intrattenimenti per i partecipanti e gli spettatori.

Il conto alla rovescia è scattato. Manca meno di un mese al grande ritorno del FIA World Endurance Championship 2026 a Imola. In scena dal 17 al 19 aprile, la 6 Ore promette molto più di un evento sportivo. «La gara, unica tappa italiana del mondiale endurance, sarà una Fan City Experience all’insegna del made in Italy» annuncia con entusiasmo il sindaco Marco Panieri. «Un unicum nel calendario WEC – gli fa eco il direttore generale dell’Autodromo Pietro Benvenuti – perché qui l’evento non si esaurisce in pista, ma si estende alle piazze, alle vie, ai parchi dell’intera città». Tanto che non esiste occasione migliore per scoprire Imola. FIA World Endurance Championship Come si svolge l’evento. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - FIA World Endurance Championship 2026: ecco tutto quello che offre tra concerti, piloti e fan zone Articoli correlati Leggi anche: Il FIA World Endurance Championship (WEC) rinnova con Warner Bros. Discovery fino al 2030 Zone 30, tutto quello che i Comuni non possono fareUna sfida ormai acerrima sul filo dei 30 km/h, cioè il limite massimo di velocità che sempre più Comuni d’Italia già applicano o intendono applicare... Tutti gli aggiornamenti su World Endurance Championship Temi più discussi: Doppia sfida WEC-GT World per Rovera: Vincere il prima possibile con la Ferrari 296 GT3 Evo; FIAWEC+ la nuova piattaforma streaming del campionato WEC è online; Alpine affina le sue abilità prima della sua ultima stagione in Hypercar nel WEC; Bruno Famin alla guida delle competizioni ACO tra sviluppo tecnico e sfide future. FIA World Endurance Championship 2026: ecco tutto quello che offre tra concerti, piloti e fan zoneNon solo gara: la FIA World Endurance Championship 2026 porta a Imola musica, incontri e intrattenimento per tutte le età ... panorama.it Gli obiettivi Ferrari alla vigilia del FIA WEC 2026Il FIA World Endurance Championship 2026 scatterà dal circuito di Lusail, sede del Prologo e del primo atto iridato, quest’ultimo in scena il 28 marzo prossimo. ferrari.com The countdown to the FIA WEC Prologue has officially begun On 14 April, the teams and drivers of the FIA World Endurance Championship will take to the track at Imola to prepare for the new season. Il Prologo non sarà aperto al pubblico, ma chi conosce I - facebook.com facebook