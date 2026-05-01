Il Giro d’Italia 2026 si apre con la notizia dell’addio di Damiano Caruso, che si avvicina ai 39 anni. Il ciclista, noto per aver corso come gregario di Buitrago, non continuerà nella squadra attuale. La sua presenza tra i partecipanti suscita domande sul ruolo che avrà nel corso della corsa, con alcuni che ipotizzano un possibile piazzamento tra i primi dieci. La corsa si preannuncia ricca di sfide e cambiamenti.

38 anni (quasi 39) e non sentirli. In un ciclismo che va sempre più veloce, con i ragazzini del livello di Seixas che sono pronti a lanciare la sfida al mondo, l’Italia, che è sempre più in difficoltà nei Grandi Giri, per anni si è dovuta affidare ad una garanzia come Damiano Caruso che non ha mai deluso. Il siciliano ha deciso di appendere la bicicletta al chiodo alla fine di questa stagione, ma si vuole regalare le ultime soddisfazioni e vuole ovviamente regalarle anche alla sua squadra, la Bahrain – Victorious. Per lui c’è in programma l’ultimo saluto al Giro d’Italia, la corsa che sicuramente l’ha reso protagonista. In carriera vanta quattro top-10 in classifica generale nella Corsa Rosa, con la seconda piazza del 2021 che è sicuramente la perla più grande.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026: Damiano Caruso ai saluti. Gregario di Buitrago o papabile top10?

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