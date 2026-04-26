Un dirigente sportivo ha commentato con entusiasmo il risultato ottenuto in una gara di livello internazionale, sottolineando il talento di un ciclista locale. Ha inoltre evidenziato come la recente vittoria in una competizione alpina possa rappresentare un passo importante in vista del prossimo Giro d’Italia, dove il ciclista potrebbe puntare a un piazzamento tra i primi. La gara si è conclusa con una prestazione significativa, suscitando interesse tra gli appassionati.

"Una importante vittoria al Tour of the Alps per di più arrivata a ridosso del Giro d’Italia dove Pellizzari può ambire al podio". Parola di Davide Cassani, ex ct della nazionale azzurra di ciclismo, che si intende di talenti e come commissario tecnico si è tolto non poche soddisfazioni. "Non dimentichiamo mai – ricorda Cassani – che lo scorso anno Pellizzari ha corso 15 tappe del Giro come gregario di Roglic, e dopo l’infortunio del capitano è arrivato sesto. Adesso è lui il capitano della Red Bull e se un simile club gli dà quella fascia vuol dire davvero tanto". E allora occhi puntati sul Giro d’Italia (8- 31 maggio dove non mancano i rivali.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cassani elogia il talento di Camerino: "Pellizzari può ambire al podio del Giro"

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