Negli ultimi giorni si sono fatte strada voci riguardo a un possibile ritorno in Ligue 1 per l’attaccante canadese attualmente in forza a Torino. La dirigenza del club francese avrebbe valutato la possibilità di mantenerlo in rosa, mentre si parla anche di un interesse da parte del PSG per il prossimo calciomercato estivo. La situazione rimane ancora da definire e non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.

di Luca Fioretti David PSG, la dirigenza potrebbe valutare la permanenza del canadese a Torino mentre emergono voci su un interesse dei parigini per l’estate. Jonathan David è al centro di valutazioni profonde da parte della società per l’estate. Nella sua prima annata sul campo con la maglia della Juventus, il canadese ha vissuto alti e bassi, alternando giocate di classe a fasi d’ombra. Secondo il giornalista Gianni Balzarini, il futuro del ragazzo potrebbe incrociarsi con il Paris Saint-Germain. Il club francese è guidato da un dirigente che conosce bene il talento dai tempi del Lille, rendendo la pista parigina un’ipotesi concreta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David PSG, possibile ritorno in Ligue 1 per l’attaccante canadese? Ci sono importanti novità sul suo futuro

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