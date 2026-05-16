David PSG possibile ritorno in Ligue 1 per l’attaccante canadese? Ci sono importanti novità sul suo futuro

Da juventusnews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni si sono fatte strada voci riguardo a un possibile ritorno in Ligue 1 per l’attaccante canadese attualmente in forza a Torino. La dirigenza del club francese avrebbe valutato la possibilità di mantenerlo in rosa, mentre si parla anche di un interesse da parte del PSG per il prossimo calciomercato estivo. La situazione rimane ancora da definire e non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.

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di Luca Fioretti David PSG, la dirigenza potrebbe valutare la permanenza del canadese a Torino mentre emergono voci su un interesse dei parigini per l’estate. Jonathan David  è al centro di valutazioni profonde da parte della società per l’estate. Nella sua prima annata sul  campo con la maglia della  Juventus, il  canadese  ha vissuto  alti e bassi, alternando giocate di classe a fasi d’ombra. Secondo il giornalista  Gianni Balzarini, il futuro del  ragazzo  potrebbe incrociarsi con il  Paris Saint-Germain. Il club francese è guidato da un dirigente che conosce bene il  talento  dai tempi del Lille, rendendo la pista parigina un’ipotesi concreta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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