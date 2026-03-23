Coppola svela: «Italia? Non voglio gufarla, ma la qualità del gruppo c’è. Sull’interesse del Milan e della Juventus posso dire questa cosa» Calciomercato Manchester United, Semenyo saltato? I Red Devils hanno già l’alternativa! Mercato PSG, individuato il grande obiettivo per l’estate: ha una clausola da 100 milioni! Regalo in vista per Luis Enrique? Falcone svela: «Il mio sogno della vita è giocare per la Roma, ma me lo devo meritare col Lecce. Nazionale? Mai contattato da nessuno» Como da sogno verso la Champions League: dal nodo stadio alle regole del Fair Play Finanziario. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lewandowski lascia il Barcellona? L’annuncio scuote le pretendenti, cosa ha detto l’attaccante sul suo futuro! Novità importanti

Articoli correlati

Manè, the last dance in Coppa d’Africa: l’annuncio dell’attaccante non lascia dubbi sul suo futuro…Cosa ha dettoÈ la fine di un’era, l’ultimo capitolo di una storia d’amore tra un campione e il suo popolo.

Leggi anche: Bayern Monaco, Kane nel mirino del Barcellona ma l’attaccante prende posizione! Ha svelato questo sul suo futuro. Parole importanti del tedesco

Tutti gli aggiornamenti su Lewandowski lascia

Temi più discussi: Pugnalati alle spalle, se c'era Mendes...Vlahovic e Lewandowski, la posizione del Barcellona è una; Lewandowski non chiude ai sogni di Juve e Milan: Nulla da dire sul mio futuro; La Liga. Barcellona, Lewandowski pronto a rinnovare? La situazione; Burn meglio di un portiere: salvataggio assurdo su Lewandowski in Barcellona-Newcastle. VIDEO.

Lewandowski: Non è cambiato nulla: sto prendendo tempo e non ho preso alcuna decisioneRobert Lewandowski, 38 anni ad agosto, rischia di diventare uno dei nomi tormentone per la prossima estate. Il campione polacco è in scadenza di contratto con il Barcellona e ... milannews.it

Lewandowski-Barcellona, prime aperture per il rinnovo: tra l'MLS e il tenativo della Juventus, futuro ancora da decidereLewandowski deve ancora decidere il suo futuro: da non escludere la permanenza al Barcellona. msn.com

Lewandowski lascia la porta aperta alla Juve Il suo annuncio facebook