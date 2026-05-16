David Beckham entra nel gruppo dei miliardari, distinguendosi come il primo atleta inglese tra i più ricchi del Regno Unito. Con la moglie Victoria, possiedono un patrimonio complessivo di circa 1,1 miliardi di sterline. La loro posizione in questa classifica si basa sulla stima delle proprietà, investimenti e altri beni di valore. La coppia ha accumulato ricchezze nel corso degli anni attraverso la carriera sportiva, attività commerciali e iniziative nel settore della moda e del lifestyle.

David Beckham è diventato ufficialmente il primo atleta britannico a entrare nel club dei miliardari, come svelato dalla classifica dei più ricchi del Regno Unito pubblicata dal Sunday Times. David e Victoria Beckham hanno un patrimonio da 1.185 miliardi di sterline, poco più di 1.39 miliardi di euro. Un impero costruito nel corso degli anni tra investimenti oculati e fruttuosi in diversi settori. Nel 2018 Beckham ha fondato la squadra di calcio Inter Miami insieme a un gruppo di investitori, insieme alla moglie possiedono case sparse per il mondo tra Miami, Londra le Cotswold. Ma non solo, perché la coppia nel 2024 ha lanciato il marchio di integratori IM8 e gli snack salutari per bambini Beeup. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - David Beckham nel club dei miliardari, primo atleta inglese tra i più ricchi del regno

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David Beckham, Victoria Beckham's BILLIONAIRE Net Worth Revealed | E! News

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