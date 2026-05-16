In queste settimane a Cuba, numerosi genitori stanno affrontando le sfide legate alle recenti riforme adottate dal governo per rispondere alle sanzioni imposte dall’amministrazione statunitense. Mentre il governo cubano annuncia misure volte a modificare alcuni aspetti sociali ed economici, dagli Stati Uniti continuano a arrivare dichiarazioni di minaccia, senza che siano stati adottati nuovi provvedimenti ufficiali. La situazione si inserisce in un quadro di tensione tra i due paesi, caratterizzato da azioni e risposte verbali da entrambe le parti.

di Sara Romanò* A Cuba, in queste settimane, molti genitori si trovano alle prese con un compito che nessun genitore vorrebbe mai affrontare: spiegare ai propri figli, anche ai più piccoli, che ci sono minacce di guerra, e che in caso di attacco militare la cosa importante da fare è cercare un rifugio. Per riuscirci si confrontano con altri genitori, alla ricerca delle parole appropriate, perché quelle giuste in una simile situazione non esistono. Chi ha già trovato il coraggio di affrontare il tema racconta che la difficoltà non sta tanto nello spiegare come individuare un rifugio, quanto nel rispondere alle domande dei figli: perché ci vogliono attaccare militarmente? A questa domanda è difficile rispondere anche per quei genitori che non condividono le politiche del governo cubano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Davanti alle sanzioni di Trump, Cuba risponde con le riforme. Ma dagli Usa continuano le minacce

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Cuba responde a Trump tras amenaza y afirma que no cederá ante presión

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