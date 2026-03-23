Roma - Stop temporaneo agli attacchi americani mentre proseguono raid e tensioni in Medio Oriente: allerta globale, minacce sul Golfo Persico e smentite sui negoziati Il Medio Oriente resta al centro di una fase di forte instabilità, tra segnali di apertura diplomatica e nuove escalation militari. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato una pausa di cinque giorni negli attacchi contro le infrastrutture energetiche iraniane, subordinata all’andamento dei colloqui in corso con Teheran. Secondo quanto dichiarato, le recenti interlocuzioni sarebbero state “positive e produttive”, con l’obiettivo di arrivare a una risoluzione complessiva del conflitto. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Tensione globale alle stelle: tregua Usa-Iran, ma missili e minacce continuano

Articoli correlati

Tensione alle stelle in Iran, gli Usa invitano i cittadini a fuggireIl clima di tensione internazionale ha raggiunto un nuovo picco di allerta nelle ultime ore a seguito delle comunicazioni ufficiali diramate dal...

Leggi anche: Iran in bilico, stop alle impiccagioni ma le proteste continuano: Trump non attacca, ma resta alta la tensione

Gli STATI UNITI diffondono il video degli attacchi ALL'IRAN: missili e caccia in azione

Una selezione di notizie su Tensione globale alle stelle tregua Usa...

Discussioni sull' argomento I prezzi salgono e le altre navi passano. Trump è nervoso: Nato codarda; Petrolio, chi ci perde? Chi ci guadagna? Cina e Russia tra i beneficiari, Europa e Emirati no; Tra Usa e alleati tensione alle stelle e Trump dà dei codardi agli europei: perché stavolta lo strappo è più profondo che mai; Le illusioni europee punite dal mercato.

Guerra Iran, Trump annuncia stop attacchi Usa: "Colloqui costruttivi". Teheran smentisce. Tutti gli sviluppi al link https://shorturl.at/RgWXX facebook

Iran e Usa stanno trattando. Trump cambia tono e sposta l'ultimatum: i mercati rifiatano x.com