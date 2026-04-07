Se gli Usa attaccano lasceremo al buio il Golfo Persico | l' Iran risponde alle minacce di Trump e chiude le comunicazioni con Washington

L'Iran ha annunciato di aver chiuso tutti i canali di comunicazione con gli Stati Uniti, sia diplomatici che indiretti, come riportato dal quotidiano controllato dal governo. La decisione arriva in risposta alle minacce rivolte dagli Stati Uniti, con una dichiarazione che avverte di lasciare il Golfo Persico al buio in caso di attacco. La notizia si inserisce in un clima di tensione tra le due nazioni, senza ulteriori dettagli ufficiali sulle eventuali conseguenze.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. L'Iran ha chiuso tutti i canali di comunicazione diplomatici e indiretti con gli Stati Uniti, secondo quanto riportato dal quotidiano controllato dallo Stato Tehran Times su X. "Sono stati sospesi anche tutti gli scambi di messaggi". Il Teheran Times è considerato come strettamente legato alle fazioni più intransigenti all'interno del governo iraniano. Ma prima di interrompere, almeno ufficiosamente le comunicazioni, le autorità di Teheran hanno risposto ancora alle minacce di Trump: "L'Iran lascerà al buio l'intero Golfo Persico, Arabia Saudita compresa, se gli Stati Uniti attaccheranno le sue centrali elettriche". 🔗 Leggi su Today.it

Usa e Israele attaccano l’Iran: uccisi membri del regime. Teheran risponde con missili. Allarme in tutto il GolfoTEL AVIV – Usa e Israele hanno lanciato oggi, sabato 28 febbraio 2026, un attacco all’Iran.

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Attacco lanciato da Israele con Usa contro l'Iran

Temi più discussi: I limiti della superpotenza. Perché gli Usa non attaccano ad Hormuz; ISRAELIRANWAR. Araghchi: gli USA devono cambiare radicalmente il loro approccio. Non ci poniamo alcuna scadenza per la nostra difesa. Houthi, Hezbollah e Iran attaccano simultaneamente Israele e il Golfo; Sigonella torna operativa nella guerra in Iran, un drone Triton vola sul golfo Persico settentrionale.

Iran: se Usa attaccano miniamo il Golfo10.40 Iran: se Usa attaccano miniamo il Golfo Il Consiglio di Difesa iraniano ha av- vertito che minerà le rotte marittime del Golfo Persico se ci saranno ten- tativi di invasione di terra. Qualsiasi ... televideo.rai.it

Iran: se Usa attaccano miniamo il GolfoIl Consiglio di Difesa iraniano ha avvertito che minerà le rotte marittime del Golfo Persico se ci saranno tentativi di invasione di terra. Qualsiasi tentativo di attaccare coste o isole iraniane ... rainews.it

Il Golfo persico ha un ruolo centrale per un settore da cui dipende quasi metà della produzione alimentare globale. E che ora il conflitto rischia di mandare gambe all'aria - facebook.com facebook

Il Golfo persico ha un ruolo centrale per un settore da cui dipende quasi metà della produzione alimentare globale. E che ora il conflitto rischia di mandare gambe all'aria x.com