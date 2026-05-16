Ieri, prima dell'inizio della partita, Luciano ha incontrato la bambina del Foro e le ha consegnato una maglia autografata e un mazzo di fiori. Durante l'ingresso in campo, però, l'atleta non ha stretto la mano alla mascotte che lo accompagnava, un gesto che non era stato pianificato. La scena si è svolta davanti ai tifosi e ai presenti allo stadio, senza ulteriori sviluppi o dichiarazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte.

È diventato virale il video dell’ingresso in campo ieri di Luciano Darderi, che non si è accorto della bambina che avrebbe dovuto accompagnare mano nella mano. Il semifinalista di Roma ha postato le sue scuse sui suoi profili social: “Mi dispiace molto per non aver dato la mano a Camilla - ha scritto - è stato un gesto involontario, avvenuto in un momento di grande concentrazione e tensione in un palcoscenico importante. Chi mi conosce veramente sa quanto tengo sempre al rapporto umano con i fan e al rispetto verso tutte le persone che fanno parte di questo sport”. Darderi, in viaggio verso Amburgo dove parteciperà al torneo 500 di avvicinamento al Roland Garros, ha chiesto al suo agente, Luca Del Federico, di mettersi in contatto con la famiglia della bambina, che vive a Chieti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Darderi, una maglia autografata e un mazzo di fiori per la bambina del Foro

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