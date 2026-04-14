Armando Izzo è tornato dall’ex? Spunta un mazzo di fiori misterioso
Negli ultimi giorni circolano voci su un possibile ritorno di Armando Izzo con l'ex compagna, madre dei suoi figli. La sua recente attività sui social ha attirato l'attenzione e alimentato le speculazioni. Un dettaglio che ha attirato l'interesse è stato un mazzo di fiori misterioso comparso in un’immagine condivisa online. La questione ha suscitato curiosità tra i follower e i media che seguono la vicenda.
Si fa sempre più insistente la voce secondo cui Armando Izzo sarebbe tornato dall'ex, madre dei suoi figli: il suo gesto social non è passato inosservato. Sebbene qualche giorno fa lui è stato visto a cena con una misteriosa donna bionda. Nel frattempo Raffaella Fico si lecca le ferite e spera ancora in un dietrofront da parte del calciatore In questi giorni si sta parlando molto dellafine della storia tra Raffaella Fico e Armando Izzo. Come ha raccontato lei a Verissimo, ma come ha anche sottolineato lui su Instagram, a causa di un momento di confusione, il calciatore ha deciso di fare un passo indietro perché estremamente confuso. Subito è circolata voceche potesse essere tornato dalla sua ex Titta Angellotti, cosa che sia lui sia Fico hanno sin da subito smentito.🔗 Leggi su Ildifforme.it
Raffaella Fico in lacrime a Verissimo: “Con Armando Izzo era tutto rose e fiori, poi è tornato a casa un giorno e ha detto che voleva stare da solo. Per me è inspiegabile”“Un fulmine a ciel sereno, non è stato facile”, si commuove Raffaella Fico raccontando la fine della relazione con Armando Izzo, avvenuta pochi mesi...
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Raffaella Fico si racconta: la fine improvvisa con Armando Izzo e il dolore nascosto La showgirl ha finalmente rotto il silenzio sulla rottura con il calciatore Armando Izzo, una separazione arrivata come “un fulmine a ciel sereno”. Raffaella confessa che la fine - facebook.com facebook
Raffaella Fico e Armando Izzo: è finita. Il difensore dell’Avellino: "So che causa dolore, la mia ex non c'entra" x.com