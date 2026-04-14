Negli ultimi giorni circolano voci su un possibile ritorno di Armando Izzo con l'ex compagna, madre dei suoi figli. La sua recente attività sui social ha attirato l'attenzione e alimentato le speculazioni. Un dettaglio che ha attirato l'interesse è stato un mazzo di fiori misterioso comparso in un’immagine condivisa online. La questione ha suscitato curiosità tra i follower e i media che seguono la vicenda.

Si fa sempre più insistente la voce secondo cui Armando Izzo sarebbe tornato dall'ex, madre dei suoi figli: il suo gesto social non è passato inosservato. Sebbene qualche giorno fa lui è stato visto a cena con una misteriosa donna bionda. Nel frattempo Raffaella Fico si lecca le ferite e spera ancora in un dietrofront da parte del calciatore In questi giorni si sta parlando molto dellafine della storia tra Raffaella Fico e Armando Izzo. Come ha raccontato lei a Verissimo, ma come ha anche sottolineato lui su Instagram, a causa di un momento di confusione, il calciatore ha deciso di fare un passo indietro perché estremamente confuso. Subito è circolata voceche potesse essere tornato dalla sua ex Titta Angellotti, cosa che sia lui sia Fico hanno sin da subito smentito.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Armando Izzo è tornato dall’ex? Spunta un mazzo di fiori misterioso

Raffaella Fico in lacrime a Verissimo: “Con Armando Izzo era tutto rose e fiori, poi è tornato a casa un giorno e ha detto che voleva stare da solo. Per me è inspiegabile”“Un fulmine a ciel sereno, non è stato facile”, si commuove Raffaella Fico raccontando la fine della relazione con Armando Izzo, avvenuta pochi mesi...

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Raffaella Fico si racconta: la fine improvvisa con Armando Izzo e il dolore nascosto La showgirl ha finalmente rotto il silenzio sulla rottura con il calciatore Armando Izzo, una separazione arrivata come “un fulmine a ciel sereno”. Raffaella confessa che la fine - facebook.com facebook

Raffaella Fico e Armando Izzo: è finita. Il difensore dell’Avellino: "So che causa dolore, la mia ex non c'entra" x.com