Il cantante si è scusato pubblicamente con la piccola Camilla, spiegando che il gesto di non averle stretto la mano è stato involontario. Ha aggiunto che si trovava in un momento di grande concentrazione e tensione durante un evento importante. La dichiarazione è stata rilasciata dopo l’incidente avvenuto sul palco, che ha suscitato attenzione sui social e tra il pubblico presente. Nessuna altra persona o dettaglio è stato coinvolto nelle dichiarazioni diffuse.

“Mi dispiace molto per non aver dato la mano a Camilla: è stato un gesto involontario, avvenuto in un momento di grande concentrazione e tensione in un palcoscenico importante”. Con questo messaggio su Instagram Luciano Darderi ha rotto il silenzio sulla mancata mano alla bambina all’ingresso in campo per la semifinale degli Internazionali a Roma poi persa contro Casper Ruud. “Chi mi conosce veramente sa quanto tengo sempre al rapporto umano con i fan e al rispetto verso tutte le persone che fanno parte di questo sport “. L’episodio ha fatto da subito il giro dei social e Luciano Darderi ha ricevuto diverse critiche sui social. Il tennista 24enne italiano è entrato in campo con un paio d’occhiali abbastanza vistosi, ridendo e godendosi il momento di una storica semifinale a Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Darderi si scusa con la piccola Camilla: “Gesto involontario, avvenuto in un momento di grande concentrazione e tensione”

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