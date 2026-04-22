Durante un concerto in Perù, la cantante ha interrotto improvvisamente l’esibizione, rivolgendosi prima all’operatore video e poi parlando direttamente al pubblico in prima fila. La performance è stata momentaneamente sospesa, suscitando sorpresa tra gli spettatori presenti. L’evento si è verificato mentre l’artista stava cantando una delle sue canzoni più note, senza ulteriori dettagli sulla motivazione dell’interruzione.

Durante l’esibizione in Perù, mentre stava cantando una delle sue hit, Laura Pausini ha improvvisamente interrotto la musica e si è rivolta prima all’operatore video e poi direttamente al pubblico in prima fila. Con tono scherzoso ma fermo ha fatto notare che alcune persone sedute davanti al palco non sembravano conoscere i brani, dicendo: “ La prima fila paga molto, ma non conosce le mie canzoni ”. Subito dopo ha aggiunto un invito ironico: “ Ragazzi della prima fila, muovete almeno le labbra”. La scena si è svolta davanti a circa 15mila spettatori all’Arena 1 di Lima e ha generato una reazione immediata del pubblico, tra risate e applausi. Il video del momento ha iniziato a circolare rapidamente sui social, trasformando l’episodio in uno dei contenuti più condivisi della serata.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Momento di tensione al live di Laura Pausini: la cantante interrompe tutto per un gesto in prima fila

L’errore di Laura Pausini a Sanremo di cui non si è accorto nessuno

Notizie correlate

Leggi anche: Laura Pausini prima e dopo: come è cambiata la cantante dal primo Sanremo a oggi

Laura Pausini, il gesto meraviglioso della figlia Paola prima di Sanremo 2026Alla vigilia della prima serata del Festival di Sanremo 2026, mentre l’attesa cresce e i preparativi entrano nella fase più intensa, per Laura...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Remigration, la protesta dei giovani dei collettivi: momenti di tensione e inno alla Resistenza; Raphinha si scusa per il gesto con l'Atletico a fine partita: Gesto fatto in un momento di tensione; Saelemaekers, Maignan, perfino Modric: tutti i momenti di tensione di un Milan coi nervi scoperti; I team radio più divertenti della F1: quando la tensione lascia spazio alle risate.

Momento di tensione tra lavoratori Whirlpool e polizia durante visita Draghi a S. M. Capua VetereI lavoratori della Whirlpool di Napoli hanno bloccato la strada per protestare dopo la notizia dei licenziamenti a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, dove era in corso la visita del ... affaritaliani.it

Tensione al presidio di Brt, il sindaco di San Giuliano Terme: Al momento l'azienda non vuole incontrare i lavoratoriLa scrittrice racconta al Piacere della Lettura il suo ultimo libro, 'La santa degli altri', ambientato nella sua Sicilia, con il quale ... lanazione.it

Ita Airways rilancia, siglando un nuovo accordo con Volotea che consente di aumentare le rotte, con 104 connessioni in più che rafforzano il network, e dimostrando coraggio in un momento di forti tensioni geopolitiche. Ad illustrare la strategia della compagni - facebook.com facebook

RT @LCiocchetti: Oggi alla Camera dei Deputati ho promosso un importante momento di confronto su un tema cruciale per il futuro del nostro… x.com