Sabato 16 maggio 2026, a Fano, un episodio ha attirato l’attenzione durante una manifestazione sportiva. Luciano Darderi, in campo, non ha stretto la mano a una bambina di nome Camilla e ha proseguito senza fermarsi. Successivamente, sono arrivate le scuse ufficiali. La giornata ha visto anche il ritorno di Darderi in città, dopo una settimana intensa e la partecipazione a una semifinale importante agli Internazionali d’Italia, evento che rimarrà impressa nel suo percorso sportivo.

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 16 maggio 2026 - Stanno tornando a Fano, con addosso ancora la stanchezza di una settimana enorme e il rumore di una semifinale agli Internazionali d’Italia che r esterà comunque nella storia personale di Luciano Darderi. Ma insieme agli applausi, al sogno vissuto sul Centrale e alla delusione per la sconfitta contro Casper Ruud, nel viaggio di ritorno c’è anche una piccola grande gaffe diventata caso social: il mancato saluto a Camilla, la bambina che avrebbe dovuto accompagnarlo all’ingresso in campo. Quei pochi secondi diventati virali. La scena, ripresa dalle telecamere, ha fatto il giro del web in poche ore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Darderi e la gaffe virale: non dà la mano alla piccola Camilla in campo e tira dritto, poi arrivano le scuse

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