Danni alla linea a Montello-Gorlago stop ai treni tra Bergamo e Brescia
Nella giornata di sabato 16 maggio, la circolazione ferroviaria tra Montello-Gorlago e Seriate è stata sospesa a causa di danni alla linea causati dal maltempo. Di conseguenza, sono state cancellate alcune corse e altre limitate nel traffico tra Bergamo e Brescia. La sospensione ha interessato principalmente le tratte tra le due città e si è protratta nel pomeriggio. La circolazione è rimasta interrotta fino a quando non sono stati effettuati i lavori di riparazione necessari.
TRENI. Circolazione sospesa per il maltempo tra Montello-Gorlago e Seriate: cancellazioni e corse limitate nel pomeriggio di sabato 16 maggio. Pomeriggio critico quello di sabato 16 maggio per chi si muove in treno tra Bergamo e Brescia. Tra le 16,30 e le 18, si sono registrate due cancellazioni totali e quattro cancellazioni parziali sulla linea Bergamo-Brescia. Soppresse le corse Bergamo-Brescia delle 16,06 e Brescia-Bergamo delle 17,57; il Brescia-Bergamo delle 15,57 è terminato alla stazione di Montello Gorlago così come il Brescia-Bergamo delle 16,57 (anziché effettuare l’intero servizio), mentre il Bergamo-Brescia delle 17,06 e il Bergamo-Brescia delle 18,06 sono partiti da Montello Gorlago invece che dal capoluogo orobico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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