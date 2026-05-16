Danni alla linea a Montello-Gorlago stop ai treni tra Bergamo e Brescia

Nella giornata di sabato 16 maggio, la circolazione ferroviaria tra Montello-Gorlago e Seriate è stata sospesa a causa di danni alla linea causati dal maltempo. Di conseguenza, sono state cancellate alcune corse e altre limitate nel traffico tra Bergamo e Brescia. La sospensione ha interessato principalmente le tratte tra le due città e si è protratta nel pomeriggio. La circolazione è rimasta interrotta fino a quando non sono stati effettuati i lavori di riparazione necessari.

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