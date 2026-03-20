Lungo la linea Napoli-Salerno sono in corso lavori di potenziamento infrastrutturale che hanno comportato la sospensione dei treni e l’attivazione di servizi bus sostitutivi. Le operazioni interessano la tratta storica, con modifiche temporanee alla circolazione ferroviaria che potrebbero causare disagi ai passeggeri. La circolazione ferroviaria è stata interrotta per consentire gli interventi di miglioramento.

Proseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale sulla linea storica Napoli-Salerno, con modifiche alla circolazione ferroviaria e possibili disagi per i viaggiatori. I lavori, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), rientrano nel progetto per la realizzazione del nuovo hub ferroviario di Pompei, una piastra di interscambio tra la linea storica e la circumvesuviana Napoli-Sorrento, gestita da EAV. L’obiettivo è migliorare l’accessibilità per viaggiatori e turisti diretti agli Scavi Archeologici e al Santuario di Pompei. I dettagli delle modifiche. Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Torre Annunziata Centrale e Nocera Inferiore nei seguenti periodi: dalle ore 5 di sabato 28 marzo alle ore 5 di domenica 30 marzo. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Linea Napoli-Salerno, lavori in corso: stop ai treni e bus sostitutivi

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Stamattina, lungo la linea ferroviaria Napoli-Salerno si sono registrati ritardi e soppressioni dei treni, a causa dei controlli - facebook.com facebook