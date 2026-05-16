Danilo Petrucci in ospedale dopo una spaventosa caduta in Superbike | catapultato via dalla moto

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una gara di Superbike, il pilota italiano è rimasto coinvolto in una caduta violenta, che lo ha fatto sbattere sull’asfalto e lo ha costretto a essere trasportato in ospedale in barella. Dopo l’incidente, è stato subito assistito dai soccorritori e portato in pronto soccorso. Le condizioni del pilota sono state giudicate stabili, e lui era cosciente al momento del trasporto. La gara è stata temporaneamente sospesa per permettere le operazioni di soccorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Danilo Petrucci sbatte con violenza sull'asfalto dopo una caduta in Superbike. Il pilota italiano portato via in barella e poi subito in ospedale, ma fortunatamente era cosciente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Adrara, grave 17enne: in ospedale con l’elisoccorso dopo una caduta in moto

Tragedia in moto a Lecce: muore il meccanico dopo una caduta solitaria? Cosa scoprirai Come è avvenuta la caduta in quel tratto di terreno impervio? Perché non erano presenti pattuglie per i rilievi tecnici sul posto?...

danilo petrucci danilo petrucci in ospedaleDanilo Petrucci in ospedale dopo una spaventosa caduta in Superbike: catapultato via dalla motoDanilo Petrucci sbatte con violenza sull’asfalto dopo una caduta in Superbike. Il pilota italiano portato via in barella e poi subito in ospedale, ma fortunatamente era cosciente. Leggi le notizie pri ... fanpage.it

Iannone frena tardi e ne fa cadere sei, tre in ospedale! Petrucci: Non mi parli...Al via di Gara-1 del GP d'Ungheria l'abruzzese sbaglia alla prima curva e se la cava con una doppia Long Lap Penalty, poi si giustifica sui canali ufficiali: Mi si è scomposta la moto e non sono ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web