Danilo Petrucci in ospedale dopo una spaventosa caduta in Superbike | catapultato via dalla moto
Durante una gara di Superbike, il pilota italiano è rimasto coinvolto in una caduta violenta, che lo ha fatto sbattere sull’asfalto e lo ha costretto a essere trasportato in ospedale in barella. Dopo l’incidente, è stato subito assistito dai soccorritori e portato in pronto soccorso. Le condizioni del pilota sono state giudicate stabili, e lui era cosciente al momento del trasporto. La gara è stata temporaneamente sospesa per permettere le operazioni di soccorso.
Danilo Petrucci sbatte con violenza sull'asfalto dopo una caduta in Superbike. Il pilota italiano portato via in barella e poi subito in ospedale, ma fortunatamente era cosciente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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