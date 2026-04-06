Adrara grave 17enne | in ospedale con l’elisoccorso dopo una caduta in moto

Lunedì 6 aprile, poco dopo le 9, un giovane di 17 anni è stato portato in ospedale in condizioni critiche dopo essere caduto dalla moto in via Porciola ad Adrara. L’incidente ha richiesto l’intervento dell’elicottero sanitario, che ha trasferito il ragazzo nel nosocomio. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche del caso.

L’INCIDENTE. È successo lunedì 6 aprile poco dopo le 9 in via Porciola ad Adrara: ferito un giovane, le sue condizioni sono critiche. Un ragazzo di 17 anni residente a Foresto Sparso, è stato portato in codice rosso in ospedale con l’elisoccorso dopo essere caduto dalla moto verso le 9.15 di lunedì 6 aprile in via Porciola ad Adrara San Martino. Sul posto, al confine con Foresto Sparso, sono arrivate un’auto medica, un’ambulanza dei Volontari di Sarnico e e infine anche l’elisoccorso. Il ragazzo è stato stabilizzato e poi trasportato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso. Il 17enne era in sella alla moto,... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Adrara, grave 17enne: in ospedale con l’elisoccorso dopo una caduta in moto Incidente ad Adrara San Martino, cade dalla moto e sbatte la testa: grave un 17enneAdrara San Martino (Bergamo), 6 aprile 2026 – Incidente stradale, questa mattina, lunedì 9 aprile, ad Adrara San Martino, in provincia di Bergamo. Sbandata fatale per 17enne ad Adrara: volo in moto e codice rossoLunedì 6 aprile, poco dopo le ore 9, un ragazzo di 17 anni ha subito un grave incidente stradale ad Adrara San Martino, finendo in ospedale con un... Temi più discussi: Adrara, grave 17enne: in ospedale con l’elisoccorso dopo una caduta in moto; Incidente ad Adrara San Martino, cade dalla moto e sbatte la testa: grave un 17enne; Ragazzo perde il controllo della moto e si schianta: arriva l’elisoccorso; Adrara, incidente in moto: 17enne in gravi condizioni. Adrara, grave 17enne: in ospedale con l’elisoccorso dopo una caduta in motoUn ragazzo di 17 anni residente a Foresto Sparso, è stato portato in codice rosso in ospedale con l’elisoccorso dopo essere caduto dalla moto verso le 9.15 di lunedì 6 aprile in via Porciola ad Adrara ... ecodibergamo.it Incidente ad Adrara San Martino, cade dalla moto e sbatte la testa: grave un 17enneStando a una prima ricostruzione dei fatti, un ragazzino di 17 anni stava percorrendo con la sua moto via Bellini quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo finendo contro un ... ilgiorno.it Hugo Piccioli. . La Via Crucis a Adrara S.Rocco (BG) - facebook.com facebook