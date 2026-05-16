Daniil Medvedev | I problemi fisici di Sinner? Mi succedeva spesso anche contro Nadal…

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la conferenza stampa agli Internazionali d’Italia 2026, Daniil Medvedev ha discusso dei problemi fisici di Sinner durante la semifinale, partita disputata su due giorni e conclusa con la vittoria del numero uno del mondo. Ha commentato che anche lui aveva sperimentato situazioni simili in passato, in particolare contro Nadal. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4.

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Daniil Medvedev, in sala stampa agli Internazionali d’Italia 2026, parla a lungo di quanto accaduto nella semifinale, giocata su due giorni e finita per 6-2 5-7 6-4 a favore del numero 1 del mondo. Per il russo, comunque, una delle migliori performance in carriera sulla terra rossa, e in un torneo che aveva già vinto nel 2023 in condizioni tendenzialmente fredde per Roma, non tanto dissimili da quelle di questi giorni. Queste le prime parole del russo in sala stampa: “ Bel feeling giocare un tennis di questa qualità. Voglio dire, anche nel primo set ho pensato che non stessi giocando così male. Se giochi contro Jannik e non lo fai al 110%, non puoi giocare male e perdere 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

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