Daniil Medvedev | I problemi fisici di Sinner? Mi succedeva spesso anche contro Nadal…

Durante la conferenza stampa agli Internazionali d’Italia 2026, Daniil Medvedev ha discusso dei problemi fisici di Sinner durante la semifinale, partita disputata su due giorni e conclusa con la vittoria del numero uno del mondo. Ha commentato che anche lui aveva sperimentato situazioni simili in passato, in particolare contro Nadal. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4.

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Daniil Medvedev, in sala stampa agli Internazionali d’Italia 2026, parla a lungo di quanto accaduto nella semifinale, giocata su due giorni e finita per 6-2 5-7 6-4 a favore del numero 1 del mondo. Per il russo, comunque, una delle migliori performance in carriera sulla terra rossa, e in un torneo che aveva già vinto nel 2023 in condizioni tendenzialmente fredde per Roma, non tanto dissimili da quelle di questi giorni. Queste le prime parole del russo in sala stampa: “ Bel feeling giocare un tennis di questa qualità. Voglio dire, anche nel primo set ho pensato che non stessi giocando così male. Se giochi contro Jannik e non lo fai al 110%, non puoi giocare male e perdere 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Daniil Medvedev: “I problemi fisici di Sinner? Mi succedeva spesso anche contro Nadal…” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sinner-Medvedev, la pioggia rimanda la semifinale: si riprende oggi alle 15 Sullo stesso argomento Sinner e i problemi fisici, Medvedev: “Sembra Djokovic…”(Adnkronos) – I problemi fisici di Jannik Sinner ricordano quelli di Novak Djokovic, parola di Daniil Medvedev. Leggi anche: Internazionali, allarme Sinner? Fatica e problemi fisici con Medvedev Solo applausi per un grandissimo Daniil Medvedev! x.com Sinner e i problemi fisici, Medvedev: Sembra Djokovic...I problemi fisici di Jannik Sinner ricordano quelli di Novak Djokovic, parola di Daniil Medvedev. Oggi, sabato 16 maggio, il tennista russo è stato battuto dall'azzurro nella semifinale degli Internaz ... adnkronos.com Daniil Medvedev: I problemi fisici di Sinner? Mi succede spesso anche contro Nadal…Daniil Medvedev, in sala stampa agli Internazionali d'Italia 2026, parla a lungo di quanto accaduto nella semifinale, giocata su due giorni e finita per ... oasport.it Medvedev è ora quarto nella corsa ATP dopo la sua vittoria di oggi reddit