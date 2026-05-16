Dan Peterson | Virtus come alle Termopili Olimpia ' underdog' | ecco chi vince lo scudetto
Il tecnico statunitense ha commentato i playoff del campionato di basket, paragonando la Virtus a un esercito alle Termopili e definendo l’Olimpia come sfavorita. Ha indicato i protagonisti principali di ogni fase, dai quarti alla finale, soffermandosi sulle possibili sfide e sui giocatori che potrebbero fare la differenza. Le sue previsioni si concentrano sugli incontri che si sono appena aperti e sui pronostici riguardanti le squadre più quotate per conquistare il titolo.
Non c’è proprio niente di scontato in questi playoff 2026 della Serie A di basket: può succedere di tutto! Come in Nba, dove squadre quotatissime hanno fatto una figura magra, uscendo presto, come i Boston Celtics e i Los Angeles Lakers. Altre squadre favorite hanno sofferto oltre ogni limite e stanno soffrendo tuttora, come San Antonio, Detroit e compagnia. Quindi, idem per l’Italia. Se qualcuno pensa che il blasone o la classifica o il nome sia un vantaggioadesso, si sbaglia di grosso. Il motivo? Le squadre piazzate 5-6-7-8 nel tabellone avranno ciò che le prime quattro non potranno avere: ‘Underdog Mentality’ Cioè, la mentalità della squadra ‘sfavorita’. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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