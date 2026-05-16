Dan Peterson | Virtus come alle Termopili Olimpia ' underdog' | ecco chi vince lo scudetto

Il tecnico statunitense ha commentato i playoff del campionato di basket, paragonando la Virtus a un esercito alle Termopili e definendo l’Olimpia come sfavorita. Ha indicato i protagonisti principali di ogni fase, dai quarti alla finale, soffermandosi sulle possibili sfide e sui giocatori che potrebbero fare la differenza. Le sue previsioni si concentrano sugli incontri che si sono appena aperti e sui pronostici riguardanti le squadre più quotate per conquistare il titolo.

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