Dan Peterson | Cardinale deve capire che non è negli USA | PM

Durante l'evento 'Il Foglio a San Siro', organizzato presso lo stadio, un ex allenatore di basket ha commentato pubblicamente la situazione di un cardinale, sottolineando che deve rendersi conto di non trovarsi negli Stati Uniti. La dichiarazione è stata rilasciata durante il suo intervento, senza ulteriori dettagli su altre questioni trattate. L'evento ha visto coinvolti vari relatori e ha attirato un pubblico interessato alle tematiche trattate.

Dan Peterson, ex allenatore di basket, ha parlato all'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dal quotidiano allo stadio Pulisic, Allegri, Cardinale e non solo: Pianeta Milan ha avuto il piacere di intervistare l'ex allenatore di basket Dan Peterson. Pareri molto interessanti sul mondo rossonero. Ecco le sue parole dall'inviato Stefano Bressi all'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dal quotidiano allo stadio meneghino.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Dan Peterson: “Cardinale deve capire che non è negli USA” | PM Notizie correlate Spegne 90 candeline Dan Peterson il Coach che ha fatto la storia del basketGrande festa per ricordare i trionfi con la Virtus alle sfide che hanno acceso il derby sotto le Due Torri, fino alle vittorie con l'Olimpia... Leggi anche: Dan Peterson e il Kiss Altri aggiornamenti Dan Peterson, 87 anni: quella profezia su Dino Meneghin e l'indimenticabile spot del «magico» tèDan Peterson, 87 anni di intelligenza, leadership, vittorie, cultura, sport, basket, televisione, pubblicità, libri, giornalismo, conferenze in Italia e in Europa: l’Olimpia Milano griffata Armani lo ... milano.corriere.it Dan Peterson, la leggenda del basket verrà omaggiata da MilanoL'Olimpia ritirerà la maglia numero 36, anno della sua nascita. Statunitense di origine, ma italiano di piena adozione e con le Scarpette Rosse nel cuore, Dan Peterson è diventato un vero e proprio ... ilgiornale.it