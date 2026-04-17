Dan Peterson consiglia Allegri | Deve pensare ad oggi al Milan Se fai un buon lavoro la gente lo riconosce

L'ex allenatore di basket Dan Peterson ha commentato la situazione attuale di Allegri, consigliandogli di concentrarsi sul presente e sul Milan. Peterson ha affermato che, se un allenatore svolge un buon lavoro, il riconoscimento arriverà dalla gente. Durante un'intervista, Peterson ha parlato del momento di Allegri, senza entrare in dettagli specifici, e ha sottolineato l'importanza di mantenere l'attenzione sul lavoro quotidiano.

Nella giornata di ieri si è tenuto allo stadio 'Giuseppe Meazza' l'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dall'omonimo quotidiano. Nel corso dell'iniziativa (qui le dichiarazioni di Scaroni), l'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi ha avuto modo di intervistare l'ex tecnico di basket Dan Peterson, profondo conoscitore della cultura sportiva sia statunitense che italiana. Tra i temi dell'intervista, anche un commento sull'attuale allenatore rossonero Massimiliano Allegri, al centro di tante voci sul futuro che potrebbe essere in Nazionale e non al Milan. "Allegri ha detto benissimo: c'è stata una flessione dopo che è svanito il sogno Scudetto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Dan Peterson consiglia Allegri: “Deve pensare ad oggi, al Milan. Se fai un buon lavoro la gente lo riconosce” Notizie correlate Peterson: “Ecco cosa consiglio ad Allegri e Cardinale. Milan fai come Sinner” | PMDurante 'Il Foglio a San Siro' (qui le parole di Scaroni), evento organizzato dal quotidiano allo stadio meneghino, l'inviato di Pianeta Milan... Carnevale: “Se il Milan è rimasto in scia lo deve ad Allegri. Hojlund uomo chiave”Andrea Carnevale, ex calciatore del Napoli, è stato intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola. Approfondimenti e contenuti Peterson: Cardinale deve imparare cos'è l'Italia. Allegri? Impossibile dargli un consiglioDan Peterson, ex allenatore e leggenda del mondo del basket, è intervenuto in occasione dell'evento Il Foglio a San Siro, parlando. tuttomercatoweb.com MN - Peterson: Pulisic è una garanzia per il Milan. Futuro Allegri? Ora deve pensare solo al presente. Su Cardinale dico che...Dan Peterson, presente all'evento Il Foglio a San Siro, ha parlato così ai microfoni di Milannews.it: Su Pulisic: E' un ragazzo a posto, molto ... milannews.it