Dall’Irlanda monastica al Gargano | il cammino dei devoti di San Michele
Da un lato, l’Irlanda monastica con le sue antiche comunità religiose, dall’altro il Gargano, terra italiana nota per il santuario dedicato a San Michele. Tra questi due luoghi si sviluppa un percorso che coinvolge devoti e pellegrini, che attraversano mari e confini per raggiungere il santuario nel promontorio pugliese. Il viaggio si snoda lungo itinerari storici e spirituali, unendo tradizioni e credenze di diverse epoche e culture. Numerosi pellegrini hanno intrapreso questa strada nel corso degli anni, seguendo un percorso di fede e devozione.
DALL’IRLANDA MONASTICA AL GARGANO: IL CAMMINO DEI DEVOTI DI SAN MICHELE. Ci sono luoghi che sembrano lontanissimi tra loro, separati da mari, lingue, paesaggi e secoli di storia. Eppure, a volte, basta seguire una traccia, una preghiera, un nome inciso nella pietra, per scoprire che quelle distanze non erano poi così invalicabili. Da una parte l’Irlanda, isola estrema d’Occidente, terra di monaci, eremiti, pellegrini e antichi monasteri sospesi tra vento, oceano e silenzio. Dall’altra il Gargano, montagna sacra protesa nell’Adriatico, luogo in cui il culto di San Michele Arcangelo trovò uno dei suoi centri più importanti d’Europa. Tra il... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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