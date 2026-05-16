Dall’Irlanda monastica al Gargano | il cammino dei devoti di San Michele

Da un lato, l’Irlanda monastica con le sue antiche comunità religiose, dall’altro il Gargano, terra italiana nota per il santuario dedicato a San Michele. Tra questi due luoghi si sviluppa un percorso che coinvolge devoti e pellegrini, che attraversano mari e confini per raggiungere il santuario nel promontorio pugliese. Il viaggio si snoda lungo itinerari storici e spirituali, unendo tradizioni e credenze di diverse epoche e culture. Numerosi pellegrini hanno intrapreso questa strada nel corso degli anni, seguendo un percorso di fede e devozione.

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