Cammino di San Michele Un ponte di spiritualità tra Europa e Terra Santa

Il Cammino di San Michele unisce amministratori, storici, studiosi, rappresentanti di enti istituzionali e appassionati di antichi percorsi religiosi, creando un collegamento tra Europa e Terra Santa. La rete di vie, lunga e complessa, attraversa diversi territori e luoghi di culto, facendo parte di un itinerario storico che richiama tradizioni e spiritualità antiche. La sua rilevanza si manifesta in eventi e iniziative legate al patrimonio culturale e religioso.

Amministratori, storici, studiosi, rappresentati di enti istituzionali e appassionati di antichi percorsi, con focus particolare per l'antico itinerario spirituale che collega idealmente l'Europa alla Terra Santa attraversando anche la Toscana, denominato il "Cammino di San Michele Arcangelo", si sono ritrovati al convegno sul tema promosso nei giorni scorsi dal comune di Fabbriche di Vergemoli. Nella sala consiliare del Comune, il sindaco Michele Giannini ha aperto i lavori, a cui hanno partecipato il sindaco di Camporgiano Francesco Pifferi, intervenuto anche in rappresentanza dell'Unione Comuni della Garfagnana, l'assessore e presidente...